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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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"Кто эти три девчушки?", - поклонники не узнали Ларису Долину на фото с дочкой и внучкой

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Долина, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Знаменитая певица, преподаватель Лариса Долина удивила пользователей сети своей внешностью.  У 64-летней Ларисы Долиной - взрослая дочь Ангелина и внучка-школьница. Артистка посвящает своим девочкам все свободное время.

Недавно они  посетили новогоднее шоу и сделали селфи.  Поклонники Ларисы Александровны радуются, как молодо выглядит певица.  "Не узнать вас, Лариса!" "Ларисочка, ты ли это?" - признаются фолловеры. Селфи опубликовала в своем Инстаграм Ангелина. "Кто эти три девчушки? Лариса Александровна вообще не похожа на себя", "Лариса Александровна просто космически прекрасная. Горжусь тем, что мой кумир так выглядит", — написали комплименты Ларисе Долиной ее поклонники.

 
 
 
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Публикация от lina & sasha (@dolinalina)22 Дек 2019 в 6:28 PST

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