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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Иван Ургант посмеялся над "Уральскими пельменями"

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Ургант посмеялся над
фото: соцсети

Известный телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале высмеял юмористов коллектива "Уральские пельмени". Не забыл комик и про поклонников данной программы.

Ургант напомнил, что с 1 января 2020 года в России поднимут цену на водку: с 215 до 230 рублей за 0,5 литра. Телеведущий пошутил, что из-за этого зрители больше не будут смеяться на концертах уральских юмористов.

"Люди перестанут смеяться на концертах "Уральских пельменей", - предположил Ургант в связи с новостью о подорожании крепкого алкоголя. "Люди перестанут выступать на концертах "Уральских пельменей", - добавил он.

Отметим, в последнее время в соцсетях активно обсуждается возможное прощальное турне "Уральских пельменей". Причиной закрытия шоу называется конфликт с бывшим директором и уход из коллектива Юлии Михалковой.

АС

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