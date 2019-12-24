Иван Ургант посмеялся над

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24 декабря 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Известный телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале высмеял юмористов коллектива "Уральские пельмени". Не забыл комик и про поклонников данной программы.

Ургант напомнил, что с 1 января 2020 года в России поднимут цену на водку: с 215 до 230 рублей за 0,5 литра. Телеведущий пошутил, что из-за этого зрители больше не будут смеяться на концертах уральских юмористов.

"Люди перестанут смеяться на концертах "Уральских пельменей", - предположил Ургант в связи с новостью о подорожании крепкого алкоголя. "Люди перестанут выступать на концертах "Уральских пельменей", - добавил он.

Отметим, в последнее время в соцсетях активно обсуждается возможное прощальное турне "Уральских пельменей". Причиной закрытия шоу называется конфликт с бывшим директором и уход из коллектива Юлии Михалковой.