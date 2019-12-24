Певица Саша Савельева одной из первых поддержала Леру Кудрявцеву, перенесшую операцию

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24 декабря 2019, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

певица Саша Савельева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная российская певица, бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева поддержала телеведущую Леру Кудрявцеву, которая ранее перенесла экстренную операцию по удалению импланта из груди.

Савельева одной из первых отреагировала на информацию о госпитализации телеведущей. "Лерочка… держись, дорогая!" – написала певица. Она выразила уверенность в том, что Кудрявцева сможет все преодолеть. Артистка заявила, что силой мысли посылает своей приятельнице хорошую энергию. Саша также пожелала Лере скорейшего выздоровления.

Телеведущая ранее рассказала, что один имплант протек, вследствие чего силикон затек "куда только можно". Именно поэтому врачам пришлось провести срочное вмешательство.