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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Анастасия Заворотнюк будет встречать Новый год в клинике

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Анастасия Заворотнюк будет встречать Новый год в клинике
Анастасия Заворотнюк, фото: Instagram

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк оберегают ее от излишнего внимания и не сообщают подробности о ее состоянии. Однако, согласно сообщениям СМИ, встречать Новый год звезда будет клинике.

Медики не рискуют отпускать звезду сериала "Моя прекрасная няня" домой на праздники из-за ее тяжелого состояния. Но, как передает Радио Sputnik со ссылкой на Telegram-канал Mash, близких будут пускать к ней.

Отмечается, что родные Заворотнюк просили врачей позволить ей побывать дома во время новогодних праздников, и многим другим пациентам ранее было выдано такое разрешение. Но специалисты рассудили иначе.

"Анастасия проведет все это время в стенах реабилитационной клиники. Однако кое-чего все же удалось добиться: близкие смогут посещать ее в любое время", - сообщил СМИ источник, близкий к окружению звезды.

АС

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