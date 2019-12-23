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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Видео: Юлия Ковальчук показала, как получить доступ к ее телу

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: Юлия Ковальчук показала, как получить доступ к ее телу
Юлия Ковальчук, фото: Instagram

Известная певица Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видео, в котором рассказала, при каком условии мужчина (не считая ее супруга Алексея Чумакова) может залезть к ней под юбку.

"Девочки, а как вы выбираете мужчин?)))", - поинтересовалась артистка у представительниц женского пола среди своих фолловеров в подписи к видеозаписи, на которой мужчина, по словам самой Юлии, получил "доступ к телу".

"Где Вы лазиете, Алексей.. Что вы делаете?.." - вопрошает девушка, стоящая рядом с Ковальчук в то время как мужчина, присевший на корточки позади самой Юлии, поправляет что-то у певицы, как говорится, "пониже спины".

"Я вообще мужчин выбираю только сугубо по имени. Вот если Алексей, то есть доступ к телу", - "объясняет" происходящее певица, глядя в камеру. Подписчики юмор своей любимицы оценили. Особенно, разумеется, мужчины.

"Везунчик!", "Я Костя, но друзья зовут меня Алексей!", "Смену имени недолго сделать", "А муж Вас не ревнует?", "Выбери меня - не пожалеешь!", "Повезло парню с работой!", - отмечают фолловеры в комментариях под видео.

 
 
 
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Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)22 Дек 2019 в 9:21 PST

АС

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