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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Дети певицы Наргиз живут в США и думают, что в России "медведи ходят по улице"

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Дети певицы Наргиз живут в США и думают, что в России
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Певица Наргиз, приехавшая в Россию из США на конкурс "Голос", после шоу работавшая с продюсером Максимом Фадеевым, теперь гастролирующая по российским городам, разозлила телеведущего Евгения Попова.

Дети певицы Наргиз Закировой живут в США и думают, что в России "медведи ходят по улице". Об этом рассказала сама артистка и отметила, что сама она не чувствует себя в России в безопасности и поэтому перевозить свою семью сюда не планирует.

Попов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сказал по этому поводу: "У меня вот один простой вопрос, зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все". По словам Евгения, большинство эмигрантов делятся рассказами о прекрасной жизни за границей только в надежде на одобрение бывших замляков, но жители крупнейшего американского города Нью-Йорка сталкиваются с такими же проблемами, как и жители Москвы.

Попов считает, судя по манерам Наргиз Закировой, что она жила на  Брайтон-Бич. По его словам, в это странное место сейчас водят экскурсии за экзотикой, чтобы показать район, застрявший в 80-х.

ИЧ

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