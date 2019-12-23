Дети певицы Наргиз живут в США и думают, что в России

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23 декабря 2019, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Певица Наргиз, приехавшая в Россию из США на конкурс "Голос", после шоу работавшая с продюсером Максимом Фадеевым, теперь гастролирующая по российским городам, разозлила телеведущего Евгения Попова.

Дети певицы Наргиз Закировой живут в США и думают, что в России "медведи ходят по улице". Об этом рассказала сама артистка и отметила, что сама она не чувствует себя в России в безопасности и поэтому перевозить свою семью сюда не планирует.

Попов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сказал по этому поводу: "У меня вот один простой вопрос, зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все". По словам Евгения, большинство эмигрантов делятся рассказами о прекрасной жизни за границей только в надежде на одобрение бывших замляков, но жители крупнейшего американского города Нью-Йорка сталкиваются с такими же проблемами, как и жители Москвы.

Попов считает, судя по манерам Наргиз Закировой, что она жила на Брайтон-Бич. По его словам, в это странное место сейчас водят экскурсии за экзотикой, чтобы показать район, застрявший в 80-х.