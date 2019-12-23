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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Певица Нюша ответила на вопросы поклонников про имя своей дочери

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Нюша ответила на вопросы поклонников про имя своей дочери
Певица Нюша, фото: Instagram

Накануне поклонники певицы Нюши наконец-то узнали, как певица и ее супруг Игорь Сивов назвали дочь. Оказалось, что девочку зовут Симба. Интернет-пользователей сильно удивил выбор звезд. 

Поклонники Нюши решили, что та не зря скрывала имя дочери

Поклонники Нюши решили, что та не зря скрывала имя дочери

Исполнительница дала объяснения, почему они назвали ребенка столь оригинально. Оказывается, обоим супругам понравилось, как оно звучит, и, кроме того, таким образом они выразили свою любовь к диснеевскому мультику.

"Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь - Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя", - отметила Нюша.

По словам счастливой мамы, они с супругом рассматривали два варианта - Симба и Мирослава. Не сумев выбрать, чета приняла решение подождать, пока дочка родится и, глядя на нее, понять, какое подходит больше всего.

АС

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