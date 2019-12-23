Певица Нюша ответила на вопросы поклонников про имя своей дочери

Накануне поклонники певицы Нюши наконец-то узнали, как певица и ее супруг Игорь Сивов назвали дочь. Оказалось, что девочку зовут Симба. Интернет-пользователей сильно удивил выбор звезд.
Исполнительница дала объяснения, почему они назвали ребенка столь оригинально. Оказывается, обоим супругам понравилось, как оно звучит, и, кроме того, таким образом они выразили свою любовь к диснеевскому мультику.
"Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь - Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя", - отметила Нюша.
По словам счастливой мамы, они с супругом рассматривали два варианта - Симба и Мирослава. Не сумев выбрать, чета приняла решение подождать, пока дочка родится и, глядя на нее, понять, какое подходит больше всего.