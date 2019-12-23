Дерзкий участник шоу

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23 декабря 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Роза Сябитова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Известную сваху и ведущую телешоу "Давай поженимся" Розу Сябитову упрекнул жених Дмитрий, который ищет невесту в программе у Ларисы Гузеевой, астролога Василисы Володиной и телесвахи.

37-летний Дмитрий начал настойчиво расспрашивать даму, которая ищет жениха на шоу "Давай поженимся", о дате рождения ее бывшего супруга.

Жених спорил и с Василисой Володиной. Он тоже считает себя астрологом. Дмитрий заметно раздражал всех ведущих "Давай поженимся" своими хамскими и нагловатыми высказываниями. Роза Сябитова призвала мужчину прислушаться к ее совету, настаивая, что только она сможет выбрать ему невесту. Дмитрий, замороченный на гороскопах, грубо оборвал сваху и упрекнул, что она выдала замуж дочь, женила сына, но их браки распались.

Василиса Володина охарактеризовала жениха - "чудоковатенький". Дмитрий всю программу настаивал, что сегодня на шоу он один астролог. По его словам, он профессиональный астролог. Василиса попыталась поставить его на место, пояснив, что профессионал тот, кто зарабатывает деньги.