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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Дерзкий участник шоу "Давай поженимся" упрекнул Розу Сябитову за замужество дочери свахи

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дерзкий участник шоу
Роза Сябитова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Известную сваху и ведущую телешоу "Давай поженимся" Розу Сябитову упрекнул жених Дмитрий, который ищет невесту в программе у Ларисы Гузеевой, астролога Василисы Володиной и телесвахи.

37-летний Дмитрий начал настойчиво расспрашивать даму, которая ищет жениха на шоу "Давай поженимся", о дате рождения ее бывшего супруга.

Жених спорил и с Василисой Володиной. Он тоже считает себя астрологом.  Дмитрий заметно раздражал всех ведущих "Давай поженимся" своими хамскими и нагловатыми высказываниями. Роза Сябитова призвала мужчину прислушаться к ее совету, настаивая, что только она сможет выбрать ему невесту. Дмитрий, замороченный на гороскопах, грубо оборвал сваху и упрекнул, что она выдала замуж дочь, женила сына, но их браки распались.

Василиса Володина охарактеризовала жениха - "чудоковатенький". Дмитрий всю программу настаивал, что сегодня на шоу он один астролог. По его словам, он профессиональный астролог. Василиса попыталась поставить его на место, пояснив, что профессионал тот, кто зарабатывает деньги.

ИЧ

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