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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Родители нового возлюбленного Мадонны оказались моложе певицы

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Родители нового возлюбленного Мадонны оказались моложе певицы
певица Мадонна, face to face/Instagram

Поклонники всемирно известной 61-летней певицы Мадонны были поражены, узнав, что родители ее нового возлюбленного Ахламалика Уильямса моложе, чем артистка. Матери и отцу молодого человека нет 60 лет.

Фанаты считают, что у Мадонны и ее 25-летнего бойфренда слишком большая разница в возрасте, чтобы их отношения выросли в нечто серьезное.

Отмечается, что бэк-танцор певицы встречается со звездой уже около года, но скрывать свой роман пара перестала только сейчас. Родители Уильямса якобы сообщили журналистам, что Мадонна прекрасно заботится об их сыне, любит его и планирует с ним будущее.

ЕТ

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