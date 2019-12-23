Родители нового возлюбленного Мадонны оказались моложе певицы

Поклонники всемирно известной 61-летней певицы Мадонны были поражены, узнав, что родители ее нового возлюбленного Ахламалика Уильямса моложе, чем артистка. Матери и отцу молодого человека нет 60 лет.
Фанаты считают, что у Мадонны и ее 25-летнего бойфренда слишком большая разница в возрасте, чтобы их отношения выросли в нечто серьезное.
Отмечается, что бэк-танцор певицы встречается со звездой уже около года, но скрывать свой роман пара перестала только сейчас. Родители Уильямса якобы сообщили журналистам, что Мадонна прекрасно заботится об их сыне, любит его и планирует с ним будущее.