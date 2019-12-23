Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

СМИ: Александр Цекало "выкупил" фамилию у бывшей жены ради новой супруги

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

СМИ: Александр Цекало
Александр Цекало, Anatoly Lomohov/Russian Look

В СМИ в понедельник появилась информация о том, что продюсер Александр Цекало буквально "выкупил" у бывшей жены фамилию, чтобы его новая супруга Дарина Эрвин тоже смогла ей "пользоваться". 

Источник утверждает, что, по мнению Александра, новая жена должна непременно носить его фамилию. Дарина якобы отказывалась от смены фамилии, мотивируя это тем, что одна Цекало уже существует – речь идет об экс-супруге продюсера Виктории.

Человек из окружения новоиспеченных супругов уверяет, что Александр раскошелился, нанял адвокатов, чтобы процесс смены фамилии Виктории прошел быстро и честно. Сам Цекало пока эту информацию не прокомментировал.

ЕТ

//картина дня

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Над новым календарем Роскосмоса с полуобнаженными красотками смеются все. Во-первых рисованные ракеты получились на постерах лучше, чем настоящие, а во-вторых, как-то…

//новости ан

//новости ан

Главная тенденция в банковской сфере – сокращение рядового персонала, но увеличение премий для топ-менеджмента. За последние пять лет в крупнейших банках вознаграждения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан