СМИ: Александр Цекало

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23 декабря 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Александр Цекало, Anatoly Lomohov/Russian Look

В СМИ в понедельник появилась информация о том, что продюсер Александр Цекало буквально "выкупил" у бывшей жены фамилию, чтобы его новая супруга Дарина Эрвин тоже смогла ей "пользоваться".

Источник утверждает, что, по мнению Александра, новая жена должна непременно носить его фамилию. Дарина якобы отказывалась от смены фамилии, мотивируя это тем, что одна Цекало уже существует – речь идет об экс-супруге продюсера Виктории.

Человек из окружения новоиспеченных супругов уверяет, что Александр раскошелился, нанял адвокатов, чтобы процесс смены фамилии Виктории прошел быстро и честно. Сам Цекало пока эту информацию не прокомментировал.