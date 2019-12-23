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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Не Волочковой единой: Ходченкова похвасталась вертикальным шпагатом

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Не Волочковой единой: Ходченкова похвасталась вертикальным шпагатом
Фото: соцсети

36-летняя российская актриса Светлана Ходченкова поделилась со своими поклонниками в Instagram фотографией, на которой она демонстрирует вертикальный шпагат.

На снимке Ходченкова одета в длинное черное платье без бретелек с разрезом, на ногах актрисы черные резиновые сапоги. При этом макияж и аксессуары практически отсутствуют. Привлекает внимание поза артистки: вертикальный шпагат.

Поклонники похвалили свою любимицу за интересный кадр. «Светочка не перестаешь удивлять! Ты чудо!», «Вторая Волочкова просто», - написали Ходченковой в комментариях. Однако некоторые задались вопросом, сколько дублей понадобилось, чтобы сделать такое фото.

АБ

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