Поклонники Нюши решили, что та не зря скрывала имя дочери

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23 декабря 2019, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Недавно певица Нюша раскрыла имя наследницы. Долгое время семья звезды не разглашала информацию о том, как назвали малышку. Поклонники исполнительницы раскритиковали ее выбор.

«Мы долго думали над именем. Изучали, читали, смотрели в сочетании со знаком зодиака, годом, характером. Я верю, что это влияет на судьбу. Не хотели называть в честь бабушки, прабабушк», - рассказывала артистка. И вот теперь Нюша назвала имя дочери, которое долгое время держала в секрете. «Знакомьтесь, моя дочь — Симба», - заявила звезда.

Подписчики Нюши тут не удержались от критики. По мнению комментаторов в соцсетях, подобное имя – не самый лучший выбор. «Симба Игоревна? Да, тяжеловато девочке в школе будет», «Что, реально Симба? Хорошо, что не Чунга-Чанга», - считают фанаты.

При этом многие уверены, что девочку назвали Серафимой, а Симба – это лишь прозвище, которое малышке дали в семье.