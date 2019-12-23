Иосиф Пригожин объяснил, почему не делает татуировку с женой на груди

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23 декабря 2019, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Валерия и Иосиф Пригожин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему не будет делать на своем теле татуировку с супругой – певицей Валерией. Подобные рисунки на теле являются популярными во всем мире.

Иосиф Пригожин отметил, что "налепил бы на грудь" татуировку с любимой женой, однако он для этого слишком "шерстяной" – рисунка не будет видно.

Продюсер также подчеркнул, что они с артисткой уже стали одним целым – мужчину иногда на улице называют Валерием.

Отметим, что Валерия и Иосиф Пригожин являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.