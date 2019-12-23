Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Волочкова решила сбежать на Новый год на таинственный остров

, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Волочкова решила сбежать на Новый год на таинственный остров
Фото: соцсети

Анастасия Волочкова призналась, что Новый год будет справлять не под елкой, а под пальмой. Балерина рассказала, что она вместе с друзьями улетает на праздники на экзотический остров.

Звезда сообщила, что райское место находится в Таиланде. При этом она отметила, что остров «очень тайный и очень закрытый», а потому ей наконец удастся провести время без назойливого внимания. Волочкова пообещала иногда делиться фотографиями с отдыха в Сети.

Балерина заявила, что отдыхать отправится в том числе со своим таинственным возлюбленным. «Ну вы посмотрите на меня! Я молодая, красивая, сексуальная! Фору дам любым 18-летним девочкам с целлюлитом. Бывают такие варианты, вы даже не можете себе представить… Поэтому как я могу быть одна? Конечно, я не одна туда поеду», - сказала она.

АБ

//картина дня

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Музыкальный продюсер Андрей Разин раскрыл, какую сумму заплатил телеведущий Андрей Малахов бывшему мужу Лолиты Дмитрию Иванову. О расставании Лолиты с молодым мужем…

//новости ан

Актриса, многодетная мама Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользователей сети - мужчин естественной красотой. В платье на бретелях видна красивая грудь…