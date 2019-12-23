Волочкова решила сбежать на Новый год на таинственный остров

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23 декабря 2019, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Анастасия Волочкова призналась, что Новый год будет справлять не под елкой, а под пальмой. Балерина рассказала, что она вместе с друзьями улетает на праздники на экзотический остров.

Звезда сообщила, что райское место находится в Таиланде. При этом она отметила, что остров «очень тайный и очень закрытый», а потому ей наконец удастся провести время без назойливого внимания. Волочкова пообещала иногда делиться фотографиями с отдыха в Сети.

Балерина заявила, что отдыхать отправится в том числе со своим таинственным возлюбленным. «Ну вы посмотрите на меня! Я молодая, красивая, сексуальная! Фору дам любым 18-летним девочкам с целлюлитом. Бывают такие варианты, вы даже не можете себе представить… Поэтому как я могу быть одна? Конечно, я не одна туда поеду», - сказала она.