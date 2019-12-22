Леонардо Ди Каприо заявил, что его

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22 декабря 2019, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Известный актер Леонардо Ди Каприо, звезда фильмов "Титаник" и "Выживший", заявил, что его буквально "тошнит" от жалоб голливудских актеров по поводу карьеры. Об этом сообщает Deadline.

Ди Каприо выразил уверенность в том, что человеку, который сознательно выбрал такую профессию, не пристало жаловаться на лишения, тяготы и невзгоды, сопряженные с жизнью актера, строящего свою карьеру.

"Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем", - заявил оскароносец, добавив что и у него есть подобный опыт.