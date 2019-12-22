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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Бывший помощник Виктора Салтыкова рассказал, как воевали певец и Ирина Салтыкова

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший помощник Виктора Салтыкова рассказал, как воевали певец и Ирина Салтыкова
Виктор Салтыков, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

У большинства российских знаменитостей есть помощники по дому, няни у детей. Певец Виктор Салтыков своего помощника, который был знаком с первой супругой артиста певицей Ириной Салтыковой, потерял.

Программа "Звезды сошлись" посвящена помощникам артистов по дому. Знаменитости делились, кому повезло с человеком, которому они доверяют свой дом, а кому - нет.

Андрей Кубасов помогал Виктору Салтыкову не только таскать аппаратуру, но и скрывать любовницу.
С Ириной, на которой сейчас женат Салтыков, он познакомился, когда еще был женат на Ирине-первой - певице.
Ирина Салтыкова женщина эмоциональная. По воспоминанию помощника Виктора Салтыкова, отношения между хозяином дома и Ириной были острыми - то безумная любовь, то драки.

Андрей говорит, что Ирина однажды  расцарапала лицо Виктору, они друг друга за волосы таскали.  Оба мужчины рассказали, что Ирина буянила.  В момент скандалов в семье искры во все стороны летели.  Однажды Салтыков был на гастролях, а Ирина ударила маму Виктора, женщину, пережившую блокаду, пожилого человека. 

Очень хвалила свою помощницу Татьяна Тарасова. Они с Аделиной стали даже подругами. 

ИЧ

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