Бывший помощник Виктора Салтыкова рассказал, как воевали певец и Ирина Салтыкова

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22 декабря 2019, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Виктор Салтыков, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

У большинства российских знаменитостей есть помощники по дому, няни у детей. Певец Виктор Салтыков своего помощника, который был знаком с первой супругой артиста певицей Ириной Салтыковой, потерял.

Программа "Звезды сошлись" посвящена помощникам артистов по дому. Знаменитости делились, кому повезло с человеком, которому они доверяют свой дом, а кому - нет.

Андрей Кубасов помогал Виктору Салтыкову не только таскать аппаратуру, но и скрывать любовницу.

С Ириной, на которой сейчас женат Салтыков, он познакомился, когда еще был женат на Ирине-первой - певице.

Ирина Салтыкова женщина эмоциональная. По воспоминанию помощника Виктора Салтыкова, отношения между хозяином дома и Ириной были острыми - то безумная любовь, то драки.

Андрей говорит, что Ирина однажды расцарапала лицо Виктору, они друг друга за волосы таскали. Оба мужчины рассказали, что Ирина буянила. В момент скандалов в семье искры во все стороны летели. Однажды Салтыков был на гастролях, а Ирина ударила маму Виктора, женщину, пережившую блокаду, пожилого человека.

Очень хвалила свою помощницу Татьяна Тарасова. Они с Аделиной стали даже подругами.