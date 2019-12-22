Актер Алексей Макаров обвинил СМИ, которые написали со слов мамы его единственной дочери Виктории Богатыревой о том, что несколько месяц не выходит на связь с 9-летней Варварой.
Ровно неделю назад бывшая возлюбленная Макарова возмущенно рассказала в шоу "Звёзды сошлись" свою историю.
По ее словам, Макаров шесть месяц назад пропал с горизонта, не только не общается с их дочерью, но не дает деньги на ребенка.
"Дегенераты из разных пабликов-помоек тупо перепечатывают "новость", высосанную из... назовём это пальцем»", — сказал Макаров своему другу.