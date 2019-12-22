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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Актер Алексей Макаров обвинил СМИ

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Алексей Макаров обвинил СМИ
Алексей Макаров, фото: Valery Lukyanov, globallookpress.com

Актер Алексей Макаров обвинил СМИ, которые написали со слов мамы его единственной дочери Виктории Богатыревой о том, что несколько месяц не выходит  на связь с 9-летней Варварой.

Ровно неделю назад бывшая возлюбленная Макарова возмущенно рассказала в шоу "Звёзды сошлись" свою историю.
По ее словам, Макаров шесть месяц назад пропал с горизонта, не только не общается с их дочерью, но не дает деньги на ребенка.
"Дегенераты из разных пабликов-помоек тупо перепечатывают "новость", высосанную из... назовём это пальцем»", — сказал Макаров своему другу.

 

ИЧ

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