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22 декабря 2019, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Макаров, фото: Valery Lukyanov, globallookpress.com

Актер Алексей Макаров обвинил СМИ, которые написали со слов мамы его единственной дочери Виктории Богатыревой о том, что несколько месяц не выходит на связь с 9-летней Варварой.

Ровно неделю назад бывшая возлюбленная Макарова возмущенно рассказала в шоу "Звёзды сошлись" свою историю.

По ее словам, Макаров шесть месяц назад пропал с горизонта, не только не общается с их дочерью, но не дает деньги на ребенка.

"Дегенераты из разных пабликов-помоек тупо перепечатывают "новость", высосанную из... назовём это пальцем»", — сказал Макаров своему другу.