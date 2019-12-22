Директор Анастасии Заворотнюк отреагировала на слухи о сборе денег на лечение актрисы

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22 декабря 2019, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Заворотнюк и Чернышев, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Директор актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Марина Попова отреагировала на сообщения в СМИ о блокировке банковских счетов Петра Чернышёва. Пётр Чернышёв - супруг Анастасии Заворотнюк - знаменитый фигурист, хореограф, работает в ледовом шоу с Татьяной Навкой.

По слухам, его банковский счёт якобы заблокирован из-за поступавших на него пожертвований на лечение Заворотнюк. Семья Анастасии, её родные и близкие, не дают никакую информацию о её здоровье.

Марина Потапова назвала информацию о сборе средств на лечение и блокировке счетов Петра бредом. "А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги?", — сказала с возмущение директор Заворотнюк.

Напомним, Налоговой службе показались "подозрительными" операции по счетам Петра Чернышева, и счета были заблокированы. СМИ написали, что на это повлияло поступление средств а лечение от поклонников Заворотнюк.