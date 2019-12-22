Уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой передано в суд, ей грозит тюрьма

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22 декабря 2019, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Наталья Бочкарева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Уголовное дело, возбужденное в отношении актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передано в суд. Решение по делу Бочкаревой вынесет Симоновский суд Москвы.

Актрисе грозит до трех лет лишения свободы.

Актрису Наталью Бочкареву задержали в Москве с пакетиком запрещенных веществ, который она вытащила из трусов. Позднее в полиции сообщили, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли наркотики, эта женщина - актриса Наталья Бочкарева.

Помощница звезды сериала "Счасливы вместе" опровергла информацию о задержании и заявила, что актриса была дома с детьми.

Ранее суд в Москве лишил актрису водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование.