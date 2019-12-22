"Проверь!" Любовь Успенская предложила телеведущему Гордону убедиться, что она не носит белье

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22 декабря 2019, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Певица Любовь Успенская давно снискала себе славу сумасбродки. Многие считают, что она на старости лет помешалась на своей сексуальной привлекательности и всеми силами старается доказать, что она еще ох как горяча. И вот теперь артистка предложила журналисту Дмитрию Гордону проверить, правда ли, что она не носит белье.

"Правда ли это, что я не ношу белье? Могу доказать — проверь. Я всю жизнь покупаю шикарное белье, мне оно нравится. Люблю открывать ящик и смотреть на него, но не ношу. Оно мешает", — призналась Успенская на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Кроме того, певица добавила, что юморист Тимур Батрутдинов уже засовывал ей руку под кофту, чтобы узнать, носит ли она белье. "Были на шоу "Бар в большом городе". Меня спросила ведущая, делала ли я покупки, о которых жалею. И я рассказала про белье, которое покупаю и не ношу. А Батрутдинов говорит: "Правда, можно проверить?" Засунул руку и убедился", — подытожила Успенская.