Юлия Высоцкая поразила поклонников гигантской домашней елкой

Знаменитая актриса Юлия Высоцкая поразила своих поклонников гигантской домашней елкой. Артистка опубликовала несколько ярких фотографий на своей страничке в социальной сети вечером в минувшую субботу.
На кадрах Юлия позирует рядом с гигантской наряженной елью. Дерево достигает в высоту нескольких метров. Вся она украшена разнообразными яркими игрушками и гирляндами.
Высоцкая предстала перед фолловерами в домашнем образе: черной толстовке и леггинсах, на ее коже не видно ни капли макияжа. На лице женщины написано неподдельное счастье. Поклонники пожелали актрисе хороших праздников и счастливого Нового года.
Посмотреть эту публикацию в Instagram