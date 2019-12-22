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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Юлия Высоцкая поразила поклонников гигантской домашней елкой

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Высоцкая поразила поклонников гигантской домашней елкой
актриса Юлия Высоцкая, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Знаменитая актриса Юлия Высоцкая поразила своих поклонников гигантской домашней елкой. Артистка опубликовала несколько ярких фотографий на своей страничке в социальной сети вечером в минувшую субботу.

На кадрах Юлия позирует рядом с гигантской наряженной елью. Дерево достигает в высоту нескольких метров. Вся она украшена разнообразными яркими игрушками и гирляндами.

Высоцкая предстала перед фолловерами в домашнем образе: черной толстовке и леггинсах, на ее коже не видно ни капли макияжа. На лице женщины написано неподдельное счастье. Поклонники пожелали актрисе хороших праздников и счастливого Нового года.

 
 
 
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Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)21 Дек 2019 в 10:44 PST

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