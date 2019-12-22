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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Дубовицкая жестко высказалась о "неравных браках" и упомянула Петросяна

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Дубовицкая жестко высказалась о
телеведущая Регина Дубовицкая, Natalya Loginova/Russian Look
Ведущая популярной юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая раскритиковала браки мужчин и женщин с большой разницей в возрасте, приведя в пример возможную новую женитьбу Евгения Петросяна.
 
В рамках программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой Регина Дубовицкая посочувствовала юным невестам, вступающим в брак с мужчинами старше себя.
 
"Это про Петросяна?" – поинтересовалась ведущая. Она подчеркнула, что жалеет таких девушек, а их избранникам и вовсе "пора улетать на небо". Дубовицкая также сообщила, что экс-супруге Евгения Петросяна Елене Степаненко "стало легче жить" после развода.
 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Эти данные, однако, не являются подтвержденными.
ЕТ

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