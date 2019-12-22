Дубовицкая жестко высказалась о

Ведущая популярной юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая раскритиковала браки мужчин и женщин с большой разницей в возрасте, приведя в пример возможную новую женитьбу Евгения Петросяна.

В рамках программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой Регина Дубовицкая посочувствовала юным невестам, вступающим в брак с мужчинами старше себя.

"Это про Петросяна?" – поинтересовалась ведущая. Она подчеркнула, что жалеет таких девушек, а их избранникам и вовсе "пора улетать на небо". Дубовицкая также сообщила, что экс-супруге Евгения Петросяна Елене Степаненко "стало легче жить" после развода.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Эти данные, однако, не являются подтвержденными.