Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета из-за подозрительных финансовых операций

У фигуриста и хореографа Петра Чернышёва серьезные проблемы - счета его компании заморожены и ему более недоступны финансовые операции в одном из российских банков. Блокировка активов введена по требованию налоговой службы Санкт-Петербурга, где и зарегистрирована компания мужа Анастасии Заворотнюк.
Проблема не решается уже несколько месяцев, заморозка может быть связана с подозрительными финансовыми операциями. Но сейчас фигурист забросил весь свой бизнес, главное для него - поддержать супругу и всеми силами постараться победить болезнь. Все, что удаетеся заработать, он тратит на лечение Анастасии.
Врачи медцентра, где актриса проходит реабилитацию, говорят, что он часто здесь бывает и ухаживает за женой, сообщает telegram-канал "Baza".