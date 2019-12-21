Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета из-за подозрительных финансовых операций

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21 декабря 2019, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

У фигуриста и хореографа Петра Чернышёва серьезные проблемы - счета его компании заморожены и ему более недоступны финансовые операции в одном из российских банков. Блокировка активов введена по требованию налоговой службы Санкт-Петербурга, где и зарегистрирована компания мужа Анастасии Заворотнюк.

Проблема не решается уже несколько месяцев, заморозка может быть связана с подозрительными финансовыми операциями. Но сейчас фигурист забросил весь свой бизнес, главное для него - поддержать супругу и всеми силами постараться победить болезнь. Все, что удаетеся заработать, он тратит на лечение Анастасии.

Врачи медцентра, где актриса проходит реабилитацию, говорят, что он часто здесь бывает и ухаживает за женой, сообщает telegram-канал "Baza".