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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета из-за подозрительных финансовых операций

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета из-за подозрительных финансовых операций
Фото: соцсети

У фигуриста и хореографа Петра Чернышёва серьезные проблемы - счета его компании заморожены  и  ему более недоступны финансовые операции в одном из российских банков. Блокировка активов введена по требованию налоговой службы Санкт-Петербурга, где и зарегистрирована компания мужа Анастасии Заворотнюк. 

Проблема не решается уже несколько месяцев, заморозка может быть связана с подозрительными финансовыми операциями. Но сейчас фигурист забросил весь свой бизнес,  главное для него -  поддержать супругу и всеми силами постараться победить болезнь. Все,  что удаетеся заработать, он тратит на лечение Анастасии.

Врачи медцентра, где актриса проходит реабилитацию, говорят, что он часто здесь бывает и ухаживает за женой, сообщает telegram-канал "Baza".

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