Юлия Пересильд показала семейное видео, как со своими дочками готовится с Новому году

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21 декабря 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Пересильд, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса театра и кино Юлия Пересильд показала семейное видео, как она со своими дочками Аней и Машей готовится с Новому году. Семейство наряжает елку. У Пересильд с дочками сложилась своя традиция.

По признанию актрисы, она любит этот праздник. У Юлии "огромное количество ритуалов перед этим праздником". "Елку нарядить, вспомнить и увидеть всех кого давно не видел, написать кому-то важные нужные слова, сделать какие- то приятные неожиданные подарки, подвести итоги прошлого года, подумать, что хотелось бы изменить.... и конечно, по максимуму сделать все дела, которые не хочется тащить в Новый год", - поделилась актриса. Она пытается выполнить все.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)19 Дек 2019 в 11:46 PST