Актриса Алена Хмельницкая рассказала, на какую пошла экзекуцию, чтобы похудеть к Новому году.
Хмельницкая опубликовала видеозапись из тренажерного зала.
"И это не все экзекуции, которые я решила себе устроить ) У меня и йога и массажи и расписанная по дням диета!", - призналась актриса театра и кино и уточнила, что от всего этого она получает удовольствие.
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После расставания с режиссерм Тиграном Касаяном Алена Хмельницкая в отношениях с мужчиной, который моложе ее на 12 лет. Кто поверит, чт Алена старше Александра?
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