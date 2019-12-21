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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Алена Хмельницкая рассказала, на какую пошла экзекуцию, чтобы похудеть к Новому году

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Алена Хмельницкая рассказала, на какую пошла экзекуцию, чтобы похудеть к Новому году
Алена Хмельницкая, фото: Semen Likhodeev, globallookpress.com

Актриса Алена Хмельницкая рассказала, на какую пошла экзекуцию, чтобы похудеть к Новому году.
Хмельницкая опубликовала видеозапись из тренажерного зала.

"И это не все экзекуции, которые я решила себе устроить ) У меня и йога и массажи и расписанная по дням диета!", - призналась актриса театра и кино и уточнила, что от всего этого она получает удовольствие.

 
 
 
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Публикация от Алена Хмельницкая актриса (@alxmel)19 Дек 2019 в 10:47 PST

После расставания с режиссерм Тиграном Касаяном Алена Хмельницкая в отношениях с мужчиной, который моложе ее на 12 лет. Кто поверит, чт Алена старше Александра?

 
 
 
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Публикация от Алена Хмельницкая актриса (@alxmel)12 Дек 2019 в 1:50 PST

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