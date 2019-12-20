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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Собчак раскритиковала Рудковскую в прозрачном платье

, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак раскритиковала Рудковскую в прозрачном платье
Ксения Собчак, фото: Instagram

Мимо недавнего скандала, связанного с обсуждением откровенных фото в возрасте 40+, не смогла пройти и 44-летняя Яна Рудковская. Она выложила снимки в прозрачном платье, сопроводив их провокационной подписью. 

Ксения Собчак пообещала не оголяться после 40 и лишилась хорошей подруги, которой под 50, а она показывает фото в бикини

Ксения Собчак пообещала не оголяться после 40 и лишилась хорошей подруги, которой под 50, а она показывает фото в бикини

На официальной странице в Instagram Яны появились две новые фотографии, из которых фолловерам было предложено выбрать ту, которая нравится и "не раздражает": с "елочными игрушками", но "без ног" или с "ногами".

"Прошу заметить: мне 40 плюс, и я их не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем", - подписала Яна снимки, имея ввиду свои длинные ноги. Хотя некоторые подписчики и слова "елочные игрушки" восприняли неоднозначно.

"А с голой попой в камеру - нет? Это как-то несерьезно на общем тренде", - прокомментировала между тем Ксения Собчак, с недавнего времени ставшая, согласно выражению Ники Белоцерковской, "комитетом по эстетике инстаграма".

Комментарий получил более 150 отзывов подписчиков Рудковской: некоторые согласились с мнением Собчак, другие же поинтересовались, не делится ли Ксения личным опытом, а также "предсказали", что еще не раз увидят ее стриптиз.

Как бы то ни было, а поклонники продюсера по достоинству оценили творчество Рудковской. Особо внимательные, правда, нашли на снимках неприкрытые следы фотошопа, однако это не повлияло на общее положительное мнение публики.

 
 
 
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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)19 Дек 2019 в 7:15 PST

АС

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