Собчак раскритиковала Рудковскую в прозрачном платье

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20 декабря 2019, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото: Instagram

Мимо недавнего скандала, связанного с обсуждением откровенных фото в возрасте 40+, не смогла пройти и 44-летняя Яна Рудковская. Она выложила снимки в прозрачном платье, сопроводив их провокационной подписью. Ксения Собчак пообещала не оголяться после 40 и лишилась хорошей подруги, которой под 50, а она показывает фото в бикини

На официальной странице в Instagram Яны появились две новые фотографии, из которых фолловерам было предложено выбрать ту, которая нравится и "не раздражает": с "елочными игрушками", но "без ног" или с "ногами".

"Прошу заметить: мне 40 плюс, и я их не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем", - подписала Яна снимки, имея ввиду свои длинные ноги. Хотя некоторые подписчики и слова "елочные игрушки" восприняли неоднозначно.

"А с голой попой в камеру - нет? Это как-то несерьезно на общем тренде", - прокомментировала между тем Ксения Собчак, с недавнего времени ставшая, согласно выражению Ники Белоцерковской, "комитетом по эстетике инстаграма".

Комментарий получил более 150 отзывов подписчиков Рудковской: некоторые согласились с мнением Собчак, другие же поинтересовались, не делится ли Ксения личным опытом, а также "предсказали", что еще не раз увидят ее стриптиз.

Как бы то ни было, а поклонники продюсера по достоинству оценили творчество Рудковской. Особо внимательные, правда, нашли на снимках неприкрытые следы фотошопа, однако это не повлияло на общее положительное мнение публики.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)19 Дек 2019 в 7:15 PST