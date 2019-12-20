Похудевшая Лариса Гузеева надела леггинсы и стала выглядеть на 20 лет моложе

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20 декабря 2019, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

актриса Лариса Гузеева, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Поклонники актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой восхищаются ее постройневшей фигурой. На новых снимках, опубликованных в сети, 60-летняя знаменитость позирует в черных леггинсах и белой пушистой шубке.

На фотографиях заметно, как похудела в последнее время Гузеева – теперь она может позволить себе носить обтягивающие брюки и привлекать внимание к ногам блестящими сапожками.

Подписчики отметили, что телеведущая в белой шубке и такой же шапке похожа на настоящую Снегурочку. Многие также заявили, что Лариса Гузеева после избавления от лишних килограммов стала выглядеть минимум на 20 лет моложе. Снимки можно увидеть на сайте "7 Дней".