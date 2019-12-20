Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Мораль не позволяет смотреть - наденьте шоры", Светлана Бондачук ответила хейтерам про возраст и выложила видео в купальнике

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Скандал между Ксенией Собчак и Светланой Бондарчук по поводу - являются ли публикация обнаженных фото признаком отчаянья для женщин за 40 - уже основательно поутих.

Высказались все, кто мог в светской тусовке, и пора бы уже забыть разногласия, но Светлана решила подлить маслица в огонь. Она опубликовала видео с бекстейджа съёмок в сексуальном боди, и доказывает тем самым, что красна не только фотошопом, а на самом деле имеет то, на что стоит посмотреть.

«Решила ответить людям с негативным взглядом на возраст и оголенность, на наигранность, в которой вы меня обвиняете. Не представляю, что Николь Кидман, Шерон Стоун, Джей Ло или Анджелина Джоли подвергаются троллингу в современном мире за свой возраст. Уж простите, мы одной возрастной категории, и я не сравниваю себя со звёздами такого масштаба, но хочу сказать, что как минимум это неприлично, а как максимум если вы вменяемое лицо, то это наказуемо законом. Я никогда не посмею выложить на своей странице что-то пошлое и если ваша мораль не позволяет вам смотреть мои фото, то еще можно одеть шоры, чтобы случайно не увидеть рекламные кампании таких брендов как Calvin Klein, Marc Jacobs, Balenciaga. И я выкладываю очень много видео, где вы видите меня абсолютно настоящей», - написала она в своем Instagram-аккаунте еще раз подтвердив, что Ксения Собчак имеет просто таки суперспособности создать скандал из ничего и рассориться со всеми, с кем даже не думала.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)20 Дек 2019 в 3:48 PST

БИ

//картина дня

Политика

Лукашенко заявил о

Лукашенко заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу сообщил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией. Политик, однако, убежден, что двум странам еще "есть над чем работать".

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Второй сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы на Лубянке в Москве, сообщили в Следственном Комитете России. Еще пять человек получили…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандал между Ксенией Собчак и Светланой Бондарчук по поводу - являются ли публикация обнаженных фотопризнаком отчаянья для женщин за 40 уже основательно поутих…

Самое дороге в мире лекарство будут бесплатно раздавать по принципу лотереи. Одна доза стоит 2,1 миллиона долларов. С помощью него лечат спинальную мышечную атрофию…

В Москве на мосту у парка Горького задержали участника одиночного пикета. Мужчина влез на опору моста и не желал спускаться. Пришлось использовать тяжелую строительную…

//новости ан

Журналистка канала «База» успела первой побеседовать с матерью «стрелка с Лубянки». Она была в квартире женщины в момент, когда туда ворвались силовики и пострадала…

В Кургане мужчина пришел к зданию администрации области в костюме динозавра и стал подметать крыльцо от снега. Чиновники почему-то сильно испугались и вызвали полицию…