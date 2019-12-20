"Мораль не позволяет смотреть - наденьте шоры", Светлана Бондачук ответила хейтерам про возраст и выложила видео в купальнике

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20 декабря 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Скандал между Ксенией Собчак и Светланой Бондарчук по поводу - являются ли публикация обнаженных фото признаком отчаянья для женщин за 40 - уже основательно поутих.

Высказались все, кто мог в светской тусовке, и пора бы уже забыть разногласия, но Светлана решила подлить маслица в огонь. Она опубликовала видео с бекстейджа съёмок в сексуальном боди, и доказывает тем самым, что красна не только фотошопом, а на самом деле имеет то, на что стоит посмотреть.

«Решила ответить людям с негативным взглядом на возраст и оголенность, на наигранность, в которой вы меня обвиняете. Не представляю, что Николь Кидман, Шерон Стоун, Джей Ло или Анджелина Джоли подвергаются троллингу в современном мире за свой возраст. Уж простите, мы одной возрастной категории, и я не сравниваю себя со звёздами такого масштаба, но хочу сказать, что как минимум это неприлично, а как максимум если вы вменяемое лицо, то это наказуемо законом. Я никогда не посмею выложить на своей странице что-то пошлое и если ваша мораль не позволяет вам смотреть мои фото, то еще можно одеть шоры, чтобы случайно не увидеть рекламные кампании таких брендов как Calvin Klein, Marc Jacobs, Balenciaga. И я выкладываю очень много видео, где вы видите меня абсолютно настоящей», - написала она в своем Instagram-аккаунте еще раз подтвердив, что Ксения Собчак имеет просто таки суперспособности создать скандал из ничего и рассориться со всеми, с кем даже не думала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)20 Дек 2019 в 3:48 PST