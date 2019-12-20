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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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«Это кощунство. Такие люди плохо кончают», православный священник оценил серьги Ксении Собчак с иконами

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

«Это кощунство. Такие люди плохо кончают», православный священник оценил серьги Ксении Собчак с иконами
Фото: соцсети

Ксения Собчак любительница провокаций, получается, конечно, не очень, но интерес к ее персоне это подогревает. Не успели утихнуть пересуды по поводу катафалка на свадьбе и стриптиза после венчания в церкви, как экс-кандидат в президенты шокировала поклонников новым фото.

Она опубликовала в Instagram снимок, который подписала фразой «Воскресно-имперское». «Все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению Анатольевну», - оценил серьги с иконами протоиерей Димитрий Смирнов.

Некоторые подписчики также решили, что Собчак глумится над чувствами верующих, многие уверены, что телеведущая просто уже не знает, чем удивить поклонников.  «После катафалка как-то не смотрится», «Православненько, Ксения. Что дальше? Пятеро детей, воскресная школа, пасхальные посты?», «В черной шапке с окантовкой, С чуть повернутой головкой, В ухе крест, во лбу орёл, Я считаю, перебор...», - комментируют пост фолловеры.

БИ

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