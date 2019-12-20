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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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На «Голубом огоньке» Пугачеву заменит Ротару

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

На «Голубом огоньке» Пугачеву заменит Ротару
Фото: соцсети

Алла Пугачева отказалась от участия в традиционном «Голубом огоньке» на Новый год. Вместо нее на празднике выступит София Ротару, которая недавно вновь вернулась в Россию с концертами.

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Отмечается, что съёмки «Голубого огонька» уже ведутся. Артистка записала для передачи новогоднее поздравление и две песни. Ротару специально посетила Москву для участия в праздничной программе. Кроме того, певица примет участие в двух фестивалях. Предполагается, что в российской столице она задержится на неделю.

Ранее София Ротару подверглась критике из-за того, что перестала давать концерты в России после ухудшения отношений между РФ и Украиной.

АБ

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