На «Голубом огоньке» Пугачеву заменит Ротару

//Шоу-бизнес 13+

20 декабря 2019, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

Алла Пугачева отказалась от участия в традиционном «Голубом огоньке» на Новый год. Вместо нее на празднике выступит София Ротару, которая недавно вновь вернулась в Россию с концертами.

Басков прокомментировал выступление Ротару в России

Отмечается, что съёмки «Голубого огонька» уже ведутся. Артистка записала для передачи новогоднее поздравление и две песни. Ротару специально посетила Москву для участия в праздничной программе. Кроме того, певица примет участие в двух фестивалях. Предполагается, что в российской столице она задержится на неделю.

Ранее София Ротару подверглась критике из-за того, что перестала давать концерты в России после ухудшения отношений между РФ и Украиной.