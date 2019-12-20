Нюша рассказала, как в детстве продюсер попросил ее полностью раздеться

//Шоу-бизнес 18+

20 декабря 2019, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Певица Нюша призналась, что в детстве к ней приставал продюсер. Девушка рассказала, что это произошло в начале 2000-х, когда папа привел ее на встречу с известным продюсером.

Нюша рассказала, что в то время уже писала песни. Ее папа, бывший участник группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин, решил помочь дочери реализоваться в музыке и отвел к продюсеру. Там мужчина попросил оставить его наедине с девочкой, а затем предложил ей раздеться. «Представь, что я доктор», - сказал он. Девушка вспоминает, что очень растерялась. Она знала, что иногда девочек просят раздеться до купальника, но не полностью. Нюша отметила, что продюсер не дотрагивался до нее.

Певица долгое время не рассказывала отцу о случившемся. По ее словам, произошедшее стало для нее сильной психологической травмой, с которой она боролась на протяжении нескольких лет.