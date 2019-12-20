Пригожин оценил сестру Фриске, решившую начать петь

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20 декабря 2019, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение родной сестры Жанны Фриске Натальи попробовать себя в роли певицы. По его мнению, «это просто смешно».

Пригожин отметил, что никто не может запретить девушке эксплуатировать образ умершей сестры. Продюсер допустил, что подобные действия являются самым легким путём к успеху. Однако он подчеркнул, что выглядеть как Жанна – не значит стать Жанной.

«Выжимать по капле из ее популярности — это просто смешно! Знаете, это похоже на игру в наперстки. В девяностые наперсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе», - сказал Пригожин.