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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Ксения Собчак пообещала не оголяться после 40 и лишилась хорошей подруги, которой под 50, а она показывает фото в бикини

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак пообещала не оголяться после 40 и лишилась хорошей подруги, которой под 50, а она показывает фото в бикини
Ксения Собчак, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая Ксения Собчак разругалась со своей подругой Никой Белоцерковской. Ника старше Ксении на 11 лет. И она смело размещает в соцсети фото в топе и коротеньких шортиках.

 
 
 
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Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)19 Дек 2019 в 12:20 PST

 38-летняя Собчак вдруг возмутилась тем, что "девушки", которым за 40, выставляют на публичное обозрение свои оголенные тела.

Ксении Собчак 40 лет исполнится через два года. Она попросила фолловеров последить за ней, чтобы в сети не появлялись ее оголенные фото, когда она будет 40+.

Ксения осудила дам, выкладывающих фото в бикини. По ее мнению, "чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки". "Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти хоти меня скорее»", - считает женщина, устроившая на своей грандиозной свадьбе такие танцы, что ее свекровь и свекр, родители Константина Богомолова, сбежали из ресторана.

 
 
 
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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)18 Дек 2019 в 4:59 PST

"Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?)", - попросила она подписчиков в Инстаграм.

Теперь уже бывшая подруга Ксении Ника Белоцерковская на пост Собчак отреагировала так: "появился комитет по эстетике инстаграм".

Издатель и бизнесвумен Ника Белоцерковская удивлена видеть Собчак "в новом карнавальном костюме блюстительницы морали и эксперта по допустимым граням эстетики фото в соцсетях".

ИЧ

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