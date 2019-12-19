Беременная третьим ребенком супруга Константина Эрнста вышла в свет в обтягивающем платье

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19 декабря 2019, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Константин Эрнст, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Беременная третьим ребенком супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать интересное положение. Актриса Софья Эрнст (Заика) и руководитель федерального канала Константин Эрнст воспитывают двух маленьких дочек, и скоро станут многодетными родителями.

Недавно в светской тусовке узнали о грядущем пополнении в семье актрисы. Пара новость об ожидании третьего малыша не афишировала. И вот все вопросы отпали. 31-летняя Софья Эрнст подтвердила слухи о том, что ждет третьего ребенка. Актриса пришла на премьеру фильма "Союз спасения" в вечернем платье, подчеркнувшем беременный животик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna)19 Дек 2019 в 2:13 PST

"Принимаю поздравления... и, да, не только с премьерой :)" - написала актриса рядом с фото, опубликованном в Инстаграм.

В СМИ писали, что роман Заика и Эрнст закрутили в 2013 году. 2016 и 2017 годах у них родились дочки Эрика и Кира. У Константина также есть взрослая дочь Александра от первого брака. Девушка живет в США.