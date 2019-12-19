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Беременная третьим ребенком супруга Константина Эрнста вышла в свет в обтягивающем платье

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Беременная третьим ребенком супруга Константина Эрнста вышла в свет в обтягивающем платье
Константин Эрнст, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Беременная третьим ребенком супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать интересное положение.  Актриса Софья Эрнст (Заика) и руководитель федерального канала Константин Эрнст воспитывают двух маленьких дочек, и скоро станут многодетными родителями.

Недавно в светской тусовке узнали о грядущем пополнении в семье актрисы.  Пара новость об ожидании третьего малыша не афишировала. И вот все вопросы отпали.  31-летняя Софья Эрнст подтвердила слухи о том, что ждет третьего ребенка. Актриса пришла на премьеру фильма "Союз спасения" в вечернем платье, подчеркнувшем беременный животик.

 
 
 
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Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna)19 Дек 2019 в 2:13 PST

"Принимаю поздравления... и, да, не только с премьерой :)" - написала актриса рядом с фото, опубликованном в Инстаграм.

В СМИ писали, что роман  Заика и Эрнст  закрутили в  2013 году.  2016 и 2017 годах у них родились дочки Эрика и Кира. У Константина также есть взрослая дочь Александра от первого брака.  Девушка живет в США.

ИЧ

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