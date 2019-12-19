Волчек рассказала об актерах, променявших театр на кино

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19 декабря 2019, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Худрук «Современника» Галина Волчек осудила актеров, которые решили променять работу в театре на кинокарьеру. «И мне больно это видеть!» - призналась она.

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Волчек рассказала, что из-за съёмок актеры часто переносят репетиции в театре и нарушают график репетиций. Она уверена, что в кино артистов привлекает не искусство, а гонорары. Худрук театра «Современник» подчеркнула, что после подобного поведения артистам бывает сложно восстановить свою репутацию.

«Вас покупают по дешевке. И мне больно это видеть! А в это время ваш родной дом, ваш театр вынужден вертеться волчком, чтобы организовать новую репетицию, и каждый актер пришел бы», - сказала она.