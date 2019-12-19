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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Фадеев о Пугачевой: «Наконец-то хватило ума»

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фадеев о Пугачевой: «Наконец-то хватило ума»
Фото: соцсети

Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал решение Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой отказаться от участия в новогодних «огоньках» на центральных телеканалах.

По мнению Фадеева, Пугачевой давно пора было принять такое решение. «Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума», - считает он. Отмечается, что в 2019 году Примадонна тоже не участвовала в праздничных телепередачах – вместо этого был показан клип на ее песню.

Ранее Фадеев выразил мнение, что Пугачева – единственная исполнительница на отечественной сцене, которая может диктовать продюсерам свои условия.

АБ

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