Фадеев о Пугачевой: «Наконец-то хватило ума»

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19 декабря 2019, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал решение Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой отказаться от участия в новогодних «огоньках» на центральных телеканалах.

По мнению Фадеева, Пугачевой давно пора было принять такое решение. «Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума», - считает он. Отмечается, что в 2019 году Примадонна тоже не участвовала в праздничных телепередачах – вместо этого был показан клип на ее песню.

Ранее Фадеев выразил мнение, что Пугачева – единственная исполнительница на отечественной сцене, которая может диктовать продюсерам свои условия.