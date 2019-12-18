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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Лазарев раскрыл свое отношение к неполным семьям

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hello

Лазарев раскрыл свое отношение к неполным семьям
Фото: соцсети

Сергей Лазарев рассказал, как относится к неполным семьям и идее суррогатного материнства. Певец уверен, что суррогатная мать не является для ребенка биологической матерью.

«Она добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые устанавливают, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности», - озвучил Лазарев свою точку зрения.

При этом он подчеркнул, что не имеет значения, каким образом ребенок был рожден. Главное, по словам музыканта, чтобы дети воспитывались в любви и заботе. Артист и сам растит двоих детей, рожденных от суррогатных матерей.

АБ

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