Адвокат Киркорова объяснил, почему у певца скопилась огромная задолженность по кредиту

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18 декабря 2019, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский объяснил, откуда у артиста задолженность по кредиту в размере 779 тысяч евро. Адвокат рассказал, что проблемы с выплатами начались после закрытия банка.

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«Действительно был кредит. И Филипп Бедросович его благополучно выплачивал, пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно. Естественно, кредит перестал обслуживаться», - рассказал Добровинский.

Он подчеркнул, что артист начнет выплачивать задолженность сразу после того, как суд определит, на какой счет переводить деньги.