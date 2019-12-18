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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Адвокат Киркорова объяснил, почему у певца скопилась огромная задолженность по кредиту

, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Адвокат Киркорова объяснил, почему у певца скопилась огромная задолженность по кредиту
Фото: pixabay.com

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский объяснил, откуда у артиста задолженность по кредиту в размере 779 тысяч евро. Адвокат рассказал, что проблемы с выплатами начались после закрытия банка.

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«Действительно был кредит. И Филипп Бедросович его благополучно выплачивал, пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно. Естественно, кредит перестал обслуживаться», - рассказал Добровинский.

Он подчеркнул, что артист начнет выплачивать задолженность сразу после того, как суд определит, на какой счет переводить деньги.

АБ

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