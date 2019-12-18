Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Группа Aqua спустя 20 лет вернется на сцену

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

Группа Aqua спустя 20 лет вернется на сцену
фото: Twitter

Участники некогда популярной скандинавской поп-группы Aqua, известной всему миру хитами, в числе которых песня Barbie Girl, объявили, что возвращаются на сцену. Об этом сообщает газета Mirror.

Музыканты отправятся в гастрольный тур по Канаде с программой 90’s Nostalgia Electric Circus Tour уже в 2020 году, в апреле они будут выступать в Калифорнии на фестивале Coachella.

"Сейчас мы работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи - это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим", - поведала бессменная солистка группы Лене Нюстрем.

Напомним, датская группа Aqua была образована в 1989 году. Помимо уроженки Норвегии Лене Нюстрем, в ее состав вошли датчане Рене Диф и Серен Растед, а также Клаус Норрен.

АС

//картина дня

Политика

На Украине перекрыли границу в знак протеста

На Украине перекрыли границу в знак протеста

Фермеры перекрыли один из пунктов пропуска на границе Украины. Они протестуют против продажи земли. Об этом сообщила глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Тем временем в Киеве продолжаются массовые акции у стен Верховной Рады.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан