Группа Aqua спустя 20 лет вернется на сцену

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18 декабря 2019, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Twitter

Участники некогда популярной скандинавской поп-группы Aqua, известной всему миру хитами, в числе которых песня Barbie Girl, объявили, что возвращаются на сцену. Об этом сообщает газета Mirror.

Музыканты отправятся в гастрольный тур по Канаде с программой 90’s Nostalgia Electric Circus Tour уже в 2020 году, в апреле они будут выступать в Калифорнии на фестивале Coachella.

"Сейчас мы работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи - это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим", - поведала бессменная солистка группы Лене Нюстрем.

Напомним, датская группа Aqua была образована в 1989 году. Помимо уроженки Норвегии Лене Нюстрем, в ее состав вошли датчане Рене Диф и Серен Растед, а также Клаус Норрен.