Названы самые популярные российские актер и актриса в уходящем году

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18 декабря 2019, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: pixabay.com

Сервис «Кино Mail.ru» составил рейтинг самых популярных отечественных актеров и актрис за 2019 год. Результаты были получены на основе посещения страниц сервиса с актерами и актрисами, игравшими в сериалах и фильмах в уходящем году.

Среди мужчин первое место досталось Александру Петрову, сыгравшему в картинах «Текст», «Т-34», «Анна», «Герой» и Гоголь. На втором месте оказался Павел Прилучный, а третье место занял Сергей Бурунов.

Среди женщин лидером стала Дарья Мороз, получившая роль в сериале «Содержанки». Второе место оказалось у Светланы Ходченковой, а третье – у Елены Подкаминской.