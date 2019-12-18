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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Квартиру Киркорова в Москве продадут за долги

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Квартиру Киркорова в Москве продадут за долги
Фото: соцсети

В Москве Таганский районный суд удовлетворил иск латвийского банка ABLV Bank, который находится в стадии ликвидации, к ООО «Филипп Киркоров Продакшн» и певцу Филиппу Киркорову.

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Известно, что музыкант имеет задолженность по кредиту, которая вместе с процентами составляет 779 тысяч евро. Артисту пришлось заложить свою московскую квартиру, а также «неотделимые улучшения и принадлежности, которые находятся в постоянной связи с квартирой»: кофемашину, четыре кондиционера и духовой шкаф. Жилплощадь Киркорова будет продана на публичных торгах.

Отмечается, что судебный процесс прошел за закрытыми дверями.

АБ

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