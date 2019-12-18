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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Панин вырвал рычаг переключения передач в машине такси

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

Панин вырвал рычаг переключения передач в машине такси
Фото: соцсети

Алексей Панин вновь оказался в центре внимания благодаря скандалу. На этот раз актёр поругался с водителем такси в Санкт-Петербурге и в ходе конфликта оторвал рычаг переключения передач в автомобиле.

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Отмечается, что в полицию обратился 32-летний водитель такси «Столичной транспортной компании». Мужчина рассказал, что подвозил артиста на «Мерседесе-Е200», но в районе жома №15 на Гончарной улице Панин оторвал у машины рычаг переключения скоростей.

Сам актер до сих пор не прокомментировал инцидент. Он сослался на плохое самочувствие и попросил журналистов связаться с ним в другое время.

АБ

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