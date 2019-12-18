Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

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18 декабря 2019, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

продюсер Яна Рудковская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала. На страничке первой знаменитости бизнес-вумен предстала без фотошопа.

Поклонники начали сравнивать фотографии и делать выводы о том, что Яне не нравится в собственной внешности по тем частям тела, которые были изменены при помощи фильтров. На оригинальном снимке у Рудковской менее гладкая кожа, более объемные руки, а также шире лицо.

Многие сочли, что Наталья поставила Яну в глупое положение. Некоторые отметили, что и без ретуши продюсер выглядит свежо и молодо, а стремление к "идеальности" до хорошего не доведет.