Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала. На страничке первой знаменитости бизнес-вумен предстала без фотошопа.
Поклонники начали сравнивать фотографии и делать выводы о том, что Яне не нравится в собственной внешности по тем частям тела, которые были изменены при помощи фильтров. На оригинальном снимке у Рудковской менее гладкая кожа, более объемные руки, а также шире лицо.
Многие сочли, что Наталья поставила Яну в глупое положение. Некоторые отметили, что и без ретуши продюсер выглядит свежо и молодо, а стремление к "идеальности" до хорошего не доведет.