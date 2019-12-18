Близкие Заворотнюк шокированы поведением журналистов

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18 декабря 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фото из соцсетей, Instagram podderzka_azavorotnyuk

Родные Анастасии Заворотнюк призвали журналистов к порядку. Они опубликовали фотографии людей с камерами в Instagram, который создали специально для поддержки болеющей актрисы.

На видео запечатлен мужчина с мобильным телефоном, который пытается сфотографировать больницу, где, предположительно, и проходит лечение Анастасия. На других кадрах запечатлен молодой человек, снимающий на профессиональную видеокамеру медицинское учреждение.

Окружение Заворотнюк также поделились: медиков пытались подкупить в целях получения информации о состоянии артистки.

"Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья?" - отмечается в сообщении для пользователей сети.

Напомним, что семья «любимой няни страны» долго не комментировала информацию о ее болезни, однако затем подтвердила, что Настя действительно проходит лечение.