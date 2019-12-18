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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Близкие Заворотнюк шокированы поведением журналистов

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Близкие Заворотнюк шокированы поведением журналистов
Фото из соцсетей, Instagram podderzka_azavorotnyuk

Родные Анастасии Заворотнюк призвали журналистов к порядку. Они опубликовали фотографии людей с камерами в Instagram, который создали специально для поддержки болеющей актрисы.

На видео запечатлен мужчина с мобильным телефоном, который пытается сфотографировать больницу, где, предположительно, и проходит лечение Анастасия. На других кадрах запечатлен молодой человек, снимающий на профессиональную видеокамеру медицинское учреждение.

Окружение Заворотнюк также поделились: медиков пытались подкупить в целях получения информации о состоянии артистки.

"Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья?" - отмечается в сообщении для пользователей сети.

Напомним, что семья «любимой няни страны» долго не комментировала информацию о ее болезни, однако затем подтвердила, что Настя действительно проходит лечение.

 
 
 
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Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk) 17 Дек 2019 в 7:18 PST

ЕЧ

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