Близкие Заворотнюк шокированы поведением журналистов

Родные Анастасии Заворотнюк призвали журналистов к порядку. Они опубликовали фотографии людей с камерами в Instagram, который создали специально для поддержки болеющей актрисы.
На видео запечатлен мужчина с мобильным телефоном, который пытается сфотографировать больницу, где, предположительно, и проходит лечение Анастасия. На других кадрах запечатлен молодой человек, снимающий на профессиональную видеокамеру медицинское учреждение.
Окружение Заворотнюк также поделились: медиков пытались подкупить в целях получения информации о состоянии артистки.
"Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья?" - отмечается в сообщении для пользователей сети.
Напомним, что семья «любимой няни страны» долго не комментировала информацию о ее болезни, однако затем подтвердила, что Настя действительно проходит лечение.
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Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!