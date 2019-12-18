Елизавета Арзамасова стремительно теряет вес

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18 декабря 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова каждый год в декабре сбрасывает около пяти килограммов. И причина этого весьма понятна.

В преддверии Нового года звезды, как правило, испытывают сильный стресс: постоянные гастроли, спектакли, выступления, корпоративные мероприятия. Вот и Арзамасова не стала исключением. Девушка призналась: из-за бешеного темпа жизни она сильно худеет каждую зиму.

Отметим, что артистка не сидит на диетах. «Папина дочка» с улыбкой отмечает: хочешь похудеть – просто загрузи себя работой!

Лиза рассказала фолловерам в своем Instagram, каковы последствия такого графика.

"Мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными",- написала она.

Но уже после праздников жизнь приходит в прежнее русло. Елизавета объедается оливье и готовится снова покорять вершины.