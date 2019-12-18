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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Елизавета Арзамасова стремительно теряет вес

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета Арзамасова стремительно теряет вес
Фото из соцсетей, Instagram liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова каждый год в декабре сбрасывает около пяти килограммов. И причина этого весьма понятна.

В преддверии Нового года звезды, как правило, испытывают сильный стресс: постоянные гастроли, спектакли, выступления, корпоративные мероприятия. Вот и Арзамасова не стала исключением. Девушка призналась:  из-за бешеного темпа жизни она сильно худеет каждую зиму.  

Отметим, что артистка не сидит на диетах.  «Папина дочка» с улыбкой отмечает: хочешь похудеть – просто загрузи себя работой!

Лиза рассказала фолловерам в своем Instagram, каковы последствия такого графика.

"Мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными",- написала она.

Но уже после праздников жизнь приходит в прежнее русло. Елизавета объедается оливье и готовится снова покорять вершины.

 
 
 
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За декабрь обычно худею килограммов на 5... ☺️✌????Хотя ем много и что попало и когда попало, и сплю так же ))) Это самый бешеный месяц у всех артистов, наверное. Марафон с перерывами на спринт ))) Все спрашивают: как ты хочешь встретить Новый Год? А угадайте с трёх раз! ???? Главный урок с детства на всю жизнь: если хочешь не полнеть, главное не диеты, главное - пахать, как лошадь и улыбаться! Результат декабрьского галопа обычно на лицо - мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными. А вот уже к старому Новому Году.... Даааа ???? Щёчки отъедаю, да и другие части тела заметно прибавляют, и снова готова к низкому старту. Вот сейчас только думаю: как раньше в этот режим сессия помещалась?))) Мчу в новый день! Всем предновогодних восторгов! ???????? #настроение

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 16 Дек 2019 в 9:57 PST

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