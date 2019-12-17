Боярский признался, что перестал «воспринимать современный мир»

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17 декабря 2019, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Михаил Боярский в преддверии своего 70-летия рассказал, как за последние годы изменился его характер. Артист отметил, что стал более «ворчливым и озлобленным», а также перестал понимать современные тенденции.

Боярский признался, что жизненных радостей осталось столько же, сколько и прежде, а вот поводов для раздражения стало гораздо больше.

«Я стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом. Я оказался консерватором… Мне безумно жалко того, что мы потеряли, и я никак не соглашаюсь с тем, что происходит сегодня, по крайней мере, в театре», - рассказал артист.

Также он заявил, что ему трудно смириться с новыми тенденциями не только в искусстве, но и в жизни.