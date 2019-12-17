Юлия Высоцкая поделилась рецептами от простуды

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17 декабря 2019, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками рецептами против простуды. Актриса рассказала, как борется с заболеванием. Оказалось, что в ее арсенале довольно много народных средств.

«Много тёплой воды с лимоном, имбирем, мёдом, отвар шиповника, облепиха с мёдом, настой корицы, куркумы, бадьяна, гвоздики, можжевельника, черного перца и апельсина, чай с малиной... ещё витамин С, цинк, полоскание горла, промывание носа», - рассказала о методах лечения супруга Андрея Кончаловского.

Высоцкая поблагодарила поклонников за доброжелательность и отзывчивость и сообщила, что сразу после выздоровления планирует начать подготовку к новым спектаклям.