Цымбалюк-Романовская рассказала о расставании с Шаляпиным

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17 декабря 2019, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее роман с певцом Прохором Шаляпиным на самом деле был фиктивным. Ранее артист публично заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна.

Цымбалюк-Романовская призналась, что не следит за тем, как Шаляпин комментирует их разрыв. По словам пианистки, перед новогодними праздниками у нее слишком много хлопот, а потому на мнение окружающих не остается времени.

«В моей жизни в принципе ничего не изменилось за последние несколько лет. Это его личное право – быть категоричным или не быть. Я не знаю, что Прохор говорит в публичном пространстве, потому что я его не слушаю», - сказала пианистка.