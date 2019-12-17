Цымбалюк-Романовская рассказала о расставании с Шаляпиным

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее роман с певцом Прохором Шаляпиным на самом деле был фиктивным. Ранее артист публично заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна.
Цымбалюк-Романовская призналась, что не следит за тем, как Шаляпин комментирует их разрыв. По словам пианистки, перед новогодними праздниками у нее слишком много хлопот, а потому на мнение окружающих не остается времени.
«В моей жизни в принципе ничего не изменилось за последние несколько лет. Это его личное право – быть категоричным или не быть. Я не знаю, что Прохор говорит в публичном пространстве, потому что я его не слушаю», - сказала пианистка.