Волочкова призналась, что недавнее выступление могло закончиться трагедией

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17 декабря 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Анастасия Волочкова рассказала, что на недавнем выступлении произошло ЧП с оборудованием, которое могло стоить артистке жизни. Балерина списала неполадки на неподходящий зал.

«Я вчера чуть не разбилась на клетке, на собственной лебедке, которая куплена за мои собственные деньги. Потому что просто условия зала не позволяли поднять на большую высоту. Я просто не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная. Могла погибнуть», - рассказала Волочкова.

Также балерина отметила, что, несмотря на все трудности, будет продолжать танцевать, потому что чувствует в этом своё призвание и занимается любимым делом от чистого сердца.