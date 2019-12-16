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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры со звездной мамой

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры со звездной мамой
Фото: соцсети

В семье телеведущей Даны Борисовой разразился очередной скандал, после которого 12-летняя дочь звезды Полина оказалась госпитализирована. Девочка поделилась, что же случилось дома.

Полина написала о произошедшем в соцсети. «В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Могу сказать, что из-за происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, ничего сверхсерьезного, врачи сказали: «До свадьбы заживет», - призналась дочь Даны Борисовой.

При этом она отметила, что не обижается на маму и верит, что отношения между ними наладятся. Также она заверила, что не чувствует своей вины перед родительницей.

АБ

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